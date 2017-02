Plus d'infos sur le concert Terez Montcalm à Montlucon

Licence 2-1030359 Le 109 et Athanor présentent : Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Depuis ses débuts, Terez Montcalm n'a cessé de multiplier les expériences artistiques, remarquée pour ses crossovers de David Bowie, Neil Young, Michael Jackson...Elle amorce un virage jazz au milieu des années 2000.La chanteuse canadienne rêvait depuis longtemps de faire un album de jazz qui explore le répertoire français. Un exercice dont elle se sort joliment à travers son 8ème et nouvel opus, Quand on s'aime, et ses treize standards de la chanson française.Un disque de reprises plein de swing où sa voix enfantine et sensuelle revisite dans des ambiances jazzy ou bossa des chansons qui ont fait le tour du monde, L'amour c'est comme un jour, Black Trombone, Quand on s'aime ou encore Que reste t-il de nos amours. Avec un timbre vocal intransigeant, les titres s'enchainent sans que jamais la technique ne prenne le pas sur l'émotion offrant un voyage musical et cinématographique inédit !Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert, en cas de non présentation, l'organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein.