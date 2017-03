Plus d'infos sur le concert Le Couronnement De Poppee à Vichy

Opéra de Lyon en coréalisation avec L'Opéra de Vichy présente ce spectacle

Monteverdi le sublime pour une histoire où se mêlent amours, complots et politique à coups de meurtres, de répudiations et d'exil. C'est à ce prix que s'aiment les monstres... Néron est l'époux d'Octavie lorsque la sulfureuse Poppée croise sa route... Tous s'opposent à leur liaison : Othon l'amant de Poppée, Octavie, l'épouse vertueuse délaissée ou encore le vieux philosophe Sénèque, qui tente de raisonner l'empereur, mais nul ne pourrait contrer les desseins ambitieux de Poppée quand elle est résolue à triompher. À l'aube de l'histoire de l'opéra, la passion brulante de Néron pour Poppée... Pour démêler l'écheveau des affects, c'est Klaus Michael Gru?ber, immense metteur en scène allemand, qui est rappelé à notre mémoire. Pour ce Couronnement de Poppée, présenté à Aix-en-Provence en 1999, il a choisi une esthétique épurée, puisée dans les fresques pompéiennes et dans des paysages qui ne sont pas sans rappeler certains tableaux de la Renaissance, relecture de l'oeuvre au prisme des artistes baroques dont le rêve était de retrouver la force de l'antique. Cet opéra, parmi les premiers du répertoire, sera défendu par la jeunesse : le chef Sébastien d'Hérin et son orchestre Les Nouveaux Caractères, avec les artistes du Studio de l'Opéra de Lyon. Réservations P.M.R. : 04 70 30 50 30