Spectacle à partir de 3 ans.

Éblouissant ! Spectacle de formes et de couleurs, Voyage en Polygonie est une ode à la différence. Un carré à qui il manque un petit bout cherche la pièce manquante qui lui permettrait de devenir comme « tout le monde ». Au sein d'une société de « formes », de curieuses marionnettes polygones, des mètres ruban et pliants, prennent vie sous la houlette du comédien marionnettiste. Création plastique, manipulation, jeux d'ombres et de lumière, animation vidéo, Pascal Vergnault compose une oeuvre sensible et esthétique, où les images comme les mots tombent avec justesse et où l'astuce flirte avec la simplicité.

Horaires billetterie : 04 70 02 27 28 Billetterie téléphonique : du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 17h00 sauf le mercredi de 16h00 à 19h00. Billetterie au guichet : du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00 sauf le mercredi de 16h00 à 19h00. Fermeture pendant les congés scolaires